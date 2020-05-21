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21 мая 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 21 мая 2020 года № 77 "О внесении изменения в приложение 3 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в раздел "Тигильский муниципальный район" таблицы приложения 3 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменение, дополнив его пунктами 161 и 162 следующего содержания:

161 МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа", 688600, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Партизанская, д.31 - 23

162 МБОУ "Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа", 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, Д.12А - 17

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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