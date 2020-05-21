Постановление губернатора Костромской области от 21 мая 2020 года № 89 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 мая 2020 года № 28, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) пункт 1 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) граждан выполнять законные требования (указания) уполномоченных должностных лиц;

5) граждан, находящихся на территории Костромской области, иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, документ (справку) работодателя, служебное удостоверение, документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего постановления.";

3) пункт 3 признать утратившим силу;

4) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"1) выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (по месту пребывания) сроком 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Костромской области, не посещать работу, магазины, аптеки, общественные места и места скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. В случае если срок пребывания (нахождения) на территории Костромской области составляет менее 14 календарных дней, самоизоляция должна быть обеспечена на срок пребывания (проживания) на территории Костромской области;";

5) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Лица, прибывающие на территорию Костромской области с несовершеннолетними детьми с территорий других субъектов Российской Федерации любым видом транспорта, обязаны:

1) иметь при себе справки из медицинской организации по месту фактического проживания об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданные не позднее чем за три дня до дня прибытия на территорию Костромской области (в отношении всех прибывших);

2) иметь при себе документ о результатах лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 (в отношении всех прибывших);

3) обеспечить оформление нотариально удостоверенной доверенности лицу, не являющемуся законным представителем несовершеннолетнего, на право представления интересов в отношении несовершеннолетнего ребенка во всех органах и организациях (в случае оставления несовершеннолетнего ребенка, не достигшего возраста 15 лет, по месту прибытия третьим лицам).";

6) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. В целях реализации настоящего постановления к уполномоченным должностным лицам относятся должностные лица:

1) исполнительных органов государственной власти Костромской области в соответствующих сферах деятельности, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов;

2) органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов.

При несоблюдении требований, обязанностей, установленных настоящим постановлением, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области принимают в пределах своих полномочий меры к соблюдению правил поведения, установленных настоящим постановлением, а также оформляют соответствующие материалы и незамедлительно направляют их в соответствующие исполнительные органы государственной власти Костромской области, должностные лица которых в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в органы внутренних дел.

При несоблюдении требований, обязанностей, установленных настоящим постановлением, уполномоченные должностные лица, указанные в абзаце втором настоящего пункта, принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо незамедлительно направляют материалы должностным лицам, которые в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.";

7) пункт 7 дополнить словами ", а также контроль за соблюдением лицами обязанностей, установленных пунктом 5.1 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







