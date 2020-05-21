Постановление губернатора Костромской области от 21 мая 2020 года № 90 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 21 мая 2020 года № 28, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в пункте 2:

слова "прием и размещение вновь поступающих" заменить словами "бронирование мест, прием и размещение";

слова "санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия," исключить;

3) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

"2.1. Приостановить до 1 июля 2020 года включительно деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории Костромской области.

К организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Данное ограничение не распространяется на лагеря, организуемые образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, а также на детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, созданные государственными (муниципальными) организациями.

2.2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей (лагеря, организуемые образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности) до 1 июля 2020 года (включительно).";

4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Организации и индивидуальные предприниматели в период действия режима повышенной готовности, в отношении которых не установлено приостановление (ограничение) деятельности и запрет на их посещение гражданами, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с ограничениями, установленными настоящим постановлением и (или) в соответствии с настоящим постановлением, обязаны допускать уполномоченных должностных лиц на территорию, в здания, строения, сооружения (помещения в них) в целях фиксации соблюдения установленных настоящим постановлением (в соответствии с настоящим постановлением) требований.";

5) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. В целях реализации пункта 4.1 настоящего постановления к уполномоченным должностным лицам относятся должностные липа:

1) исполнительных органов государственной власти Костромской области в соответствующих сферах деятельности, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов;

2) органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов.

Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять мероприятия, связанные с проверкой хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При выявлении уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области нарушений требований, установленных настоящим постановлением (в соответствии с настоящим постановлением), материалы незамедлительно направляются в соответствующие исполнительные органы государственной власти Костромской области, должностные лица которых в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выявлении уполномоченными должностными лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, нарушений требований, установленных настоящим постановлением (в соответствии с настоящим постановлением), принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо незамедлительно направляются материалы должностным лицам, которые в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выявлении уполномоченными должностными лицами нарушений требований, предусмотренных предписаниями Главного государственного санитарного врача по Костромской области, материалы незамедлительно направляются в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области для принятия соответствующих решений в соответствии с законодательством.";

6) в пункте 5 слова "Департаменту экономического развития Костромской области" заменить словами "Исполнительным органам государственной власти Костромской области в соответствующих сферах деятельности".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







