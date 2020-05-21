В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, сказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 12 /6-р о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 г. № 1572-КЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1220 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края" и в целях повышения уровня оплаты труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, постановляю:

1. Установить за период с 15 апреля 2020 г. по 15 июля 2020 г. выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края (далее - стационарные организации социального обслуживания, стационарные отделения), оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

2. Утвердить:

1) Положение об условиях и порядке установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (приложение 1);

2) размеры выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).

3. Установить, что:

1) источником финансового обеспечения выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления, из средств краевого бюджета являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации;

2) в целях осуществления выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления, государственным бюджетным (автономным) учреждениям социального обслуживания Краснодарского края из краевого бюджета предоставляются субсидии.

4. Министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.) утвердить порядок определения объема и условия предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство труда и социального развития Краснодарского края, в целях осуществления выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (При-года В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев





Приложение 1





Утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 мая 2020 года № 286

Положение об условиях и порядке установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

2. Выплаты, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением, являются стимулирующими выплатами, носят дополнительный характер, не отменяют ранее установленные компенсационные и стимулирующие выплаты работникам.

3. Выплаты производятся пропорционально за фактически отработанную рабочую смену (исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней) по основной должности.

4. Выплаты устанавливаются на период введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы стационарной организации социального обслуживания, стационарного отделения (временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации, стационарном отделении получателей социальных услуг, работников организации социального обслуживания, стационарного отделения, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней).

5. Локальными нормативными актами стационарной организации социального обслуживания, организации социального обслуживания, в которой созданы стационарные отделения, согласованными с министерством труда и социального развития Краснодарского края, устанавливается:

1) ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим работы в стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении, с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней, работа в которой дает право на установление выплат стимулирующего характера работникам;

2) перечень должностей работников стационарной организации социального обслуживания, стационарного отделения, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;

3) размер выплаты стимулирующего характера согласно занимаемой должности;

4) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.

6. При выявлении у работника стационарной организации социального обслуживания, стационарного отделения новой коронавирусной инфекции в период выполнения им работы в смену за ним сохраняется право на выплату стимулирующего характера в полном объеме.

7. Выплаты производятся в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.

8. Условия установления выплат стимулирующего характера работникам являются обязательными для включения в трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору.

Министр труда и социального развития Краснодарского края С.П.Гаркуша





Приложение 2

Утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 мая 2020 года № 286

Размеры выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (за работу в течение одной рабочей смены не менее 14 календарных дней)

Смотрите приложение к настоящему постановлению







