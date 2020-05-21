Постановление правительства Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 317 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что граждане, подавшие заявление о назначении дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 1.7 постановления Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 (в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего постановления), сохраняют право на ее получение при условии, что организации, в которых работают такие граждане, осуществляют на территории Ленинградской области основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами экономической деятельности, предусмотренными приложениями 3 и 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182.

При рассмотрении заявлений о назначении указанной дополнительной меры социальной поддержки, поступивших в филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" до 12 мая 2020 года, применяется приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182, с 12 мая 2020 года - приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182.

Установить, что рассмотрение заявлений о назначении указанной дополнительной меры социальной поддержки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5 постановления Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182, с учетом положений абзацев первого и второго настоящего пункта.

Установить, что указанная дополнительная мера социальной поддержки предоставляется с соблюдением принципа предоставления мер социальной поддержки, установленного абзацем вторым пункта 6 постановления Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года, за исключением абзацев девятого, десятого и двенадцатого пункта 1, абзацев четвертого, восьмого и одиннадцатого пункта 3, абзаца восьмого пункта 5, пунктов 6, 7 и 10 приложения к настоящему постановлению, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области".

Абзацы второй - пятый и одиннадцатый пункта 1, пункт 2, пункт 4, абзацы пятый - седьмой пункта 5 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с даты официального опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам и заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 317

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

1.В пункте 1:

дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:

"1.3.1. Единовременной денежной выплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 июня 2002 года по 1 июля 2004 года, из многодетной семьи и многодетной приемной семьи, проживающей на территории Ленинградской области, имеющей среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";

дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания:

"1.4.1. Единовременной денежной выплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 июня 2002 года по 1 июля 2004 года, из семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.";

в пункте 1.5 слова "предусмотренную пунктом 1.22 постановления Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" заменить словами "предусмотренную пунктом 1.23 постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области";

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Единовременной денежной выплаты в размере 7000 рублей лицу, проживающему на территории Ленинградской области и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего на территории Ленинградской области основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами, предусмотренными приложением 3 к настоящему постановлению, а также в размере 5000 рублей на каждого его несовершеннолетнего ребенка, проживающего на территории Ленинградской области.";

дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:

"1.6.1. Единовременной денежной выплаты в размере 7000 рублей лицу, проживающему на территории Ленинградской области и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего на территории муниципальных районов Ленинградской области, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению, основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами, предусмотренными приложением 4 к настоящему постановлению, а также в размере 5000 рублей на каждого его ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, проживающего на территории Ленинградской области.";

пункт 1.7 признать утратившим силу;

в пункте 1.8 слова "в приложении 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" заменить словами "в приложении 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области";

в пункте 1.9 слова "от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" заменить словами "от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области".

2. В абзацах втором и третьем пункта 3 слова "в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1" заменить словами "в подпунктах 1.3, 1.3.1, 1.4 и 1.4.1 пункта 1".

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1.5 и 1.9 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании сведений, представленных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и носит беззаявительный характер.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на основании заявления гражданина по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению, направленного в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" по месту проживания посредством почтового отправления в срок по 30 сентября 2020 года, и сведений комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6.1 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на основании заявления гражданина по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению, направленного в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" по месту проживания посредством почтового отправления в срок по 30 сентября 2020 года, и сведений комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Сведения, представляемые комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в ЛОГКУ "ЦСЗН", указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, должны содержать:

фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя;

код вида экономической деятельности, осуществляемого заявителем в качестве основного и предусмотренного приложением 3 и (или) приложением 4 к настоящему постановлению;

наименование и адрес объекта, в котором осуществлялась (осуществляется) деятельность заявителя;

контактный телефон и адрес электронной почты заявителя.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.8 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании сведений о лицах, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, приведенный в приложении 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области", представленных Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, и носит беззаявительный характер.".

4. В пункте 5:

в абзаце первом слова "в подпунктах 1.6 или 1.7 пункта 1" заменить словами "в подпункте 1.6 пункта 1

в абзаце втором слова "в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1" заменить словами "в подпункте 1.6 пункта 1";

в абзаце пятом слова "в подпунктах 1.6 или 1.7 пункта 1" заменить словами "в подпункте 1.6 пункта 1";

в абзаце шестом слова "в подпунктах 1.6 или 1.7 пункта 1" заменить словами "в подпункте 1.6 пункта 1".

5. В пункте 6:

в абзаце первом слова "в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1" заменить словами "в подпунктах 1.1 - 1.3 и 1.4 пункта 1";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 1.5, 1.6, 1.9 пункта 1, а также в пункте 2 постановления Правительства Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 317 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182", мера социальной поддержки предоставляется заявителю по одному основанию из указанных в настоящем абзаце.";

дополнить абзацами следующего содержания:

""При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 1.3 и 1.3.1 пункта 1 настоящего постановления, мера социальной поддержки предоставляется заявителю по каждому из указанных в настоящем абзаце оснований.

При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 1.4 и 1.4.1 пункта 1 настоящего постановления, мера социальной поддержки предоставляется заявителю по каждому из указанных в настоящем абзаце оснований.

При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 1.6 и 1.6.1 пункта 1 настоящего постановления, мера социальной поддержки предоставляется заявителю по каждому из указанных в настоящем абзаце оснований.".

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области организовать с участием органов местного самоуправления Ленинградской области поступление сведений в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, предусмотренные приложениями 3 и 4 к настоящему постановлению.".

7. Абзац первый приложения 1 изложить в следующей редакции:

"Прошу назначить мне единовременную денежную выплату как лицу, проживающему на территории Ленинградской области и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего на территории Ленинградской области основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами экономической деятельности, предусмотренными приложением 3 и (или) приложением 4 (нужное подчеркнуть) к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области", и моим несовершеннолетним детям."".

8. Приложение 2 признать утратившим силу.

9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:





"Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182





(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 317)

Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки

№ п/п / Код ОКВЭД / Расшифровка

1) 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

2) 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

3) 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

4) 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах

5) 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

6) 47.78.3 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

7) 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

8) 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

9) 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

10) 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах

11) 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

12) 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

13) 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

14) 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

15) 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах

16) 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах

17) 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах

18) 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях

19) 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах

20) 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

21) 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах

22) 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

23) 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

24) 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

25) 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

26) 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

27) 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

28) 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

29) 77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения

30) 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

31) 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

32) 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

33) 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

34) 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

35) 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

36) 91.02 Деятельность музеев

37) 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

38) 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

39) 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

40) 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

41) 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

42) 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

43) Деятельность в сфере ремесел*

*В значении согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области""."".





10. Дополнить приложением 4 следующего содержания:





"Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182





(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 317)

Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки

№ п/п / Код ОКВЭД / Расшифровка

Зона 1: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы

1) 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

2) 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

3) 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

4) 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

5) 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

6) 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

7) 88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

8) 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

9) 91.01 Деятельность библиотек и архивов

Зона 2: Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы

10) 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

11) 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов







