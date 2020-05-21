Медики Уханя разработали эффективные методы борьбы с COVID-19

Для многих медицинских работников и жителей Уханя воспоминания о периоде с конца января до середины февраля остаются ужасными, даже несмотря на то, что город постепенно возвращается в нормальное состояние.

В течение этих недель вирус в городе быстро распространялся. Медицинские ресурсы, особенно больничные койки, были слишком ограниченны, чтобы удовлетворить спрос, вспоминает заместитель директора Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй Чжан Динюй, который в то время был президентом больницы Цзиньиньтань - первой больницы, предназначенной для пациентов с COVID-19 в Ухане.

57-летний Чжан Динюй, у которого в 2018 году был диагностирован боковой амиотрофический склероз - неизлечимая болезнь двигательного нейрона, - несколько месяцев был занят наблюдением и лечением пациентов наравне более чем с 600 коллегами.

"Люди в городе были глубоко обеспокоены тем, что их не будут лечить, если они заболеют, из-за острой нехватки медицинских ресурсов", - говорит он. Все клиники были забиты людьми. Многие пациенты с COVID-19 с относительно легкими симптомами были отправлены домой для изоляции, потому что больничных коек не хватало.

"Дома люди, как правило, игнорировали признаки того, что их состояние ухудшалось, поэтому когда они наконец приходили в больницу, они были уже тяжело больны, - сказал Чжан. - Многие страны все еще предпочитают отправлять пациентов с COVID-19 домой, как мы это делали на ранней стадии вспышки, поэтому мы видим, что у них количество зараженных продолжает расти, а инфекция продолжает распространяться".

По словам господина Чжана, позже стало ясно, что именно создание временных больниц в выставочных залах и на стадионах стало поворотным моментом в борьбе города со вспышкой. Это не только гарантировало, что все пациенты могут быть помещены в медицинские стационары, чтобы отрезать возможные пути передачи вируса. Но и помогло успокоить людей, объяснить им, что каждый сможет получить надлежащее медицинское лечение, сказал он.

Пациенты готовятся ко сну в спортивном центре Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для лечения новых пациентов с коронавирусом. Фото: Чжу Синсинь / CHINA DAILY

В Ухане строительство таких больниц началось 3 февраля, а первые три были завершены за 29 часов. Всего было создано 16 импровизированных больниц на 14 тысяч коек. Они приняли более 12 тысяч пациентов с легкими симптомами, что составляет около четверти всех 50 333 инфицированных в городе, сообщили чиновники.

Временная больница, расположенная в выставочном центре, была видна из окон больницы Цзиньиньтань. "Около 60 пациентов из временного госпиталя были переведены в нашу больницу, как только их состояние ухудшилось", - сказал Чжан.

"В отличие от предыдущих тяжелобольных пациентов переведенные из временных больниц были очень спокойными и выздоравливали раньше, зная, что получат надлежащую поддержку", - пояснил он.

Благодаря тому, что распространение эпидемии в городе находилось под полным контролем, все импровизированные больницы в Ухане были закрыты уже к 10 марта.

Ли Ли, 38-летняя жительница Уханя, вспоминает: "Я почувствовала гораздо меньше беспокойства после создания временных больниц. Особенно после того, как узнала в новостях об условиях пребывания в них и детали оказываемой медицинской помощи. Я поняла, что мы сможем получить надлежащее лечение, даже если заразимся. Это действительно взбодрило меня".

По словам ответственной за медицинское администрирование и надзор в Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуэй, массовые скрининговые проверки жителей Уханя также сыграли ключевую роль в замедлении эпидемии в Китае. 6 февраля центральная рабочая группа, руководившая противоэпидемическими мероприятиями в провинции Хубэй, возглавляемая вице-премьером Сунь Чуньлань, порекомендовала правительству Уханя усилить проверки. По словам чиновников, в городе было обнаружено 6326 подтвержденных или подозреваемых пациентов с COVID-19 среди 4,2 миллиона семей.

"Таким образом, мы могли гарантировать, что ни один пациент не останется без присмотра, и источники инфекции будут изолированы, - сказала Цзяо Яхуэй, которая прибыла в Ухань 2 февраля и покинула город 26 апреля. - Кроме того, было принято решение о закрытии жилых районов, что позволило нам провести тщательный скрининг более эффективно и быстро".

Все жилые районы в Ухане были закрыты 10 февраля, чтобы минимизировать передвижение людей. И уже 18 марта город сообщил о том, что впервые после вспышки новых подтвержденных случаев заболевания нет.