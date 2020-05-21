Минск: стартовал сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты

Пятнадцать инициативных групп, зарегистрированных ЦИК Беларуси, начинают с четверга сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, выборы которого намечены на 9 августа, сообщает БЕЛТА.

Поставить подпись до 19 июня избиратели смогут за несколько кандидатур, но за одну и ту же - только раз. Члены инициативных групп вправе знакомить избирателей с биографией претендентов, хотя информационные и другие материалы о них не раздают.

Чтобы выдвинуться кандидатом на высший государственный пост, напоминает агентство, необходимо заручиться поддержкой не менее ста тысяч совершеннолетних граждан республики, обладающих избирательным правом.

С учетом эпидемиологической обстановки, уточняет ЦИК, сборщики подписей должны придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: носить маски, обрабатывать руки антисептиком и т.д.

Как уже информировал "СОЮЗ", согласно календарному плану само выдвижение кандидатов пройдет в Беларуси с 20 июня по 4 июля, а их регистрация - с 5 по 14 июля. После этого наступает период предвыборной агитации. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа.

Итоги выборов Центризбирком РБ должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.