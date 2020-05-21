На Кубани задержали подозреваемого в педофилии

В Белореченском районе Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек.

По информации следствия, вечером 19 мая 2020 года педофил, находясь в недостроенном гараже на улице Садовой в поселке Восточном, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. О факте насилия дети сообщили своим родителям, после чего они обратились в полицию.

- Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.