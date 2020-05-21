На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

На Украине отключили и перевели в резерв третий энергоблок Ровенской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Энергоатом".

"В связи с балансово-системным ограничением госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в соответствии с согласованной заявкой 21 мая 2020 года в 13:15 отключен от сети и переведен в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС", - говорится в сообщении пресс-центра компании.

Энергоблок будет находиться в резерве до 4 августа, отметили в "Энергоатоме".

Ранее третий энергоблок Ровенской АЭС уже отключался после срабатывания автоматики в апреле этого года. Впоследствии его снова подключали к энергосети.

До этого, в мае, глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус сообщил, что общая мощность действующих блоков украинских АЭС достигла исторического минимума. Это произошло после того, как на аварийный ремонт вывели третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.