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21 мая 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21 мая 2020 года № 36-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.05.2020 № 32-пг) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Ввести с 22 мая 2020 года масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) при нахождении в местах общего пользования (организациях розничной торговли, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, медицинских и аптечных организациях).";

2) в пункте 18:

подпункт 1 дополнить словами "(за исключением тренажерных залов, стадиона, лыже-роллерных трасс, при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению)";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) организовать функционирование в период с 25 мая 2020 года по 31 августа 2020 в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, дежурных садов для приема детей;";

3) дополнить пунктом 22.3 следующего содержания:

"22.3. Организациям дополнительного образования (за исключением организаций, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа) обеспечить работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению.";

4) наименование Приложения 4 изложить в следующей редакции:

"Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, туристических и развлекательных организаций (тренажерные залы, фитнес-центры и центры активного отдыха) в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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