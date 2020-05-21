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21.05.2020 17:36
Рубрика: Экономика

Новая станция на МЦД-2 откроется в июне

Текст: Ангелина Зеленькова

На втором Московском центральном диаметре "Нахабино - Подольск" в июне откроется новая станция Курьяново.

"В июне планируется завершить первый этап реконструкции конечных станций МЦД-2: Нахабино и Подольск, а также открыть новый остановочный пункт Курьяново, который находится между станциями Москворечье и Перерва", - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Началось строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией метро

Также в июне будет обновлена пассажирская инфраструктура конечных станций - на них откроются по две платформы с навесами на всю длину, современной навигацией и освещением. В Нахабине появится крытый надземный переход типа конкорс, в Подольске - подземный пешеходный переход.

Пока же строители завершают отделочные работы в Нахабине и Курьяново. Они устанавливают лифты и эскалаторы в переходах. В Подольске идет строительство дополнительного выхода на вторую платформу.

Напомним, до конца года, в Нахабине планируется завершить строительство третьей платформы, в Подольске - основного вестибюля со стороны первой платформы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

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