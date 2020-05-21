Распоряжение губернатора Омской области от 20 мая 2020 года № 59-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в тексте слова "по 24 мая 2020 года" заменить словами "по 3 июня 2020 года";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим образовательную деятельность на территории Омской области (далее - образовательные организации), независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить с 21 мая по 3 июня 2020 года реализацию образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками с учетом соблюдения режима самоизоляции работников и обучающихся по месту их проживания (пребывания) без посещения образовательных организаций.

С 4 апреля по 3 июня 2020 года приостановить деятельность дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Образовательным организациям, дошкольным образовательным организациям, казенному учреждению Омской области "Региональный информационно-аналитический центр системы образования", казенному учреждению Омской области "Централизованная бухгалтерия в сфере образования" определить работников, обеспечивающих с 4 апреля по 3 июня 2020 года функционирование данных организаций, в том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, о пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

Ограничения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, установленные абзацем первым настоящего пункта, могут не применяться по решению образовательной организации при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях проведения:

1) промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена для обучающихся, завершающих обучение в текущем учебном году;

2) государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена;

3) практических занятий по вождению транспортных средств, предусмотренных соответствующей образовательной программой, для обучающихся, завершающих обучение в текущем учебном году.".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







