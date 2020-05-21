Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса

Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Песков опроверг утверждения о якобы недостоверной статистике: "Мы ничего не скрываем". "Причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия", - добавил он. Это помогает вести точные подсчеты и устанавливать причину смерти.
"В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований", - пояснил представитель Кремля.
В России зарегистрировано 308 705 случаев, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927.