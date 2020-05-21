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21.05.2020 13:54
Рубрика: В мире

Подполковника НСО Болгарии обвинили в организации заказных убийств

Текст: Александр Гацак (София)

В Болгарии сотрудника Национальной службы охраны (НСО) обвинили руководстве группой лиц, занимавшихся заказными убийствами.

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Как сообщает BGNES со ссылкой на пресс-службу главного прокурора страны, преступная организация также причастна к распространению наркотиков и вымогательствам. Группировка вела свою деятельность с января 2019 года до мая текущего года.

Руководитель банды является действующим сотрудником Национальной службы охраны с многолетним стажем работы в данной структуре. В обязанности обвиняемого, носящего звание подполковника, входила охрана массовых мероприятий.

Сообщается, что возглавляемая им группировка причастна к убийству болгарской бизнес-леди в октябре прошлого года. Заказчик преступления в настоящее время состоит в розыске Интерпола.

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