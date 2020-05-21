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21.05.2020 10:54
Рубрика: Власть

Путин поздравил полярников

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Росгидромета, российским полярникам.

Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета

"Мы по праву можем гордиться выдающимися достижениями многих поколений наших героев-полярников", - отметил Владимир Путин. Полярники прокладывали новые морские и воздушные трассы, вносили значимый вклад в укрепление экономического, научного и оборонного потенциала страны.

Нынешнее поколение полярников достойно продолжает замечательные традиции предшественников, осваивает богатейшие месторождения полезных ископаемых, участвует в реализации программ по сохранению уникальной природы Арктики и Антарктики, подчеркнул глава государства.

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