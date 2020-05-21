21 мая - видеоинтервью с главврачом Натальей Кузенковой о работе московских КТ-центров

Сегодня, 21 мая в 16.00, на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью с главным врачом поликлиники №68 Натальей Кузенковой.

Помимо стационаров в Москве помогают в лечении коронавируса 48 центров компьютерной томографии, или попросту - КТ-центры. Это совершенно новое образование в столичном здравоохранении, организованное на базе городских поликлиник.

Что оно собой представляет. В каких случаях москвичам следует туда обращаться и на какую помощь можно рассчитывать, - об этом Наталья Николаевна Кузенкова расскажет редактору отдела Москва "РГ" Любови Проценко.