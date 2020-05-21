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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Проведение дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется, при выявлении нарушений к ответственным лицам применяются строгие меры. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Проведение ежедневной дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому мы проводим каждый день тщательную обработку дезинфицирующим средством входных групп подъездов, лифтов, дверей в тамбуры, коридоров, лестничных площадок, мусоропроводов", - отметил заммэра.

По его словам, ведется постоянный мониторинг в сети Интернет сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфекции.

"Каждый такой факт проверяем, разбираемся, если сотрудники действительно халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей и сделали работу просто для галочки, то наказываем" - подчеркнул Петр Бирюков.

О нарушениях горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и MOS.RU.

"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.

Фото: iStock
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По его словам, информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля.

"Сегодня все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор", - отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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