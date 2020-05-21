Что дал Москве опыт создания КТ-центров

Уже больше месяца назад в столичном здравоохранении появилось совершенно новое звено - 48 КТ-центров, которые наряду со стационарами взяли на себя помощь москвичам, заболевшим коронавирусом. Создали их, потому что пандемия развивалась стремительно, а коек в стационарах было еще не так много, как сейчас.

Важно было, чтобы попали на них в первую очередь самые тяжелые больные. И в то же время - не оставить без помощи и горожан с легкими симптомами, рассказала в видеоинтервью "РГ" главврач городской поликлиники N 68 Наталья Кузенкова, так как одна из особенностей коронавирусной инфекции, подчеркнула она, состоит в том, что развивается заболевание стремительно. Только что нормально чувствующий себя человек через несколько часов может оказаться в палате реанимации.

КТ-центры взяли на себя оперативную диагностику. Например, в КТ- центре на Якиманке в день делали по 70 компьютерных томографий. Помощь же многим пациентам, к примеру, поддержкой кислородом, оказывали нередко, как только они переступали порог центра. Многих после обследования на "скорой" увозили сразу в стационар, врачи которого, не теряя времени, благодаря полностью проведенной в КТ-центре диагностике, могли сразу приступить к комплексному лечению больного.

Сейчас пациентов с подозрением на COVID-19 поступает поменьше - и делается уже порядка 40 снимков КТ в день. Что еще показал столице уникальный опыт создания КТ-центров? Что будет с ними, когда закончится пандемия коронавируса? И об этом Наталья Кузенкова рассказала в своем видеоинтервью редактору отдела "Москва" Любови Проценко.

Дала врач москвичам и практические советы. Первый, конечно же, беречь себя и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Второй: если даже обнаружите у себя признаки ОРВИ, вызовите врача домой, чтобы не пропустить коронавирусной инфекции. А вот бежать немедленно делать КТ, как только подскочила температура, не стоит: "Изменения в легких наступают не сразу, это же процесс, который требует времени. Заметны они бывают день на четвертый. А если снимок КТ сделать в первый день, то скорее всего, на нем еще ничего еще не будет, хотя на самом деле успокаиваться рано".