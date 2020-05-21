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21.05.2020 12:09
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Химкам" для выхода в РПЛ надо найти спонсора за 10 дней

Текст: Максим Домчев
Футбольный клуб "Химки" не сумеет сыграть в РПЛ в следующем сезоне, если не найдет спонсора.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков. По его словам? времени у клуба, ставшего вторым по итогам первенства ФНЛ, не так много - до конца мая.

"Ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда, - сказал он. - Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос - если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет - останемся в ФНЛ".

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Ранее в СМИ появилось высказывание члена наблюдательного совета "Химок" Александра Волнушкина о том, что клуб не только не выйдет в РПЛ, но и лишится места в ФНЛ, отправившись в третий дивизион.

Терюшков опроверг эту информацию. В худшем случае клуб еще как минимум сезон проведет в ФНЛ.

"Ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в премьер-лигу, значит, выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ", - подчеркнул Терюшков.

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