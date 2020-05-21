Началось строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией метро

Стартовало строительство вспомогательной ветки длиной более 300 метров между Большой кольцевой и Коммунарской линиями метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Москвы Андрей Бочкарев. Он рассказал:

- Стартовала проходка вспомогательной ветки, предназначенной для перегона локомотивов между Большим кольцом и новой радиальной линией - Коммунарской.

По его словам 6-метровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Полина" пройдет 162 м от монтажной камеры, расположенной между двумя линиями, до станции "Улица Новаторов" БКЛ, затем щит демонтируют и перевезут обратно, откуда он проложит второй участок соединительной ветки протяженностью 152 м до Коммунарской линии.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, проходка пройдет под охранными зонами и коммуникациями, примыкающими к Ленинскому проспекту в районе его пересечения с улицей Новаторов. "Основной грунт по трассе залегания тоннеля - тяжелый суглинок с прослойками песка, включениями гравия, дресвы и щебня", - отметил Юрий Кравцов.

Всего начиная с 2011 года АО "Мосинжпроект" в российской столице построено 98 км линий метро, 48 станций и 10 депо. Ключевой проект московского метростроения сегодня - Большая кольцевая линия столичной подземки. Протяженность БКЛ составит 70 км, на ней расположится 31 станция.​