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21.05.2020 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У вице-мэра Воронежа диагностирован COVID-19

Текст: Антон Валагин
Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа
Фото: Администрация Воронежа

Тест на коронавирус, сданный заместителем главы города Людмилой Бородиной, дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Ранее стало известно о заражении COVID-19 главы городского управления физической культуры Александра Бахтина. Бородина входит в круг его общения, поэтому отправилась на самоизоляцию и сдала тест.

- Нерабочие дни не коснулись муниципальных служащих. Многие переведены на дистанционную работу, максимум совещаний проводится в режиме видеоконференции. Но часть коллег должна выходить в рейды, участвовать в заседаниях, где необходимо очное присутствие, работать с документами ограниченного доступа, что невозможно делать удаленно. Соответственно, они сталкиваются с повышенными рисками, несмотря на использование санитайзеров и масок, - рассказали в мэрии.

Администрация города призывает воронежцев отказаться от любых контактов и поездок по городу, посещений людных мест, если они не продиктованы крайней необходимостью. А в таких случаях - обязательно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что на территории Воронежа продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции.

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