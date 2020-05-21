Под Ярославлем еще один медведь вышел к людям

Охотинспектор и егеря направлены к ярославскому поселку Летешовка Тутаевского района: оттуда сообщили о появлении медведя.

- Сотрудники будут наблюдать за перемещениями животного. Медведи в тех местах обитают давно, но раньше они не выходили открыто к человеку. Скорее всего, зверя привлек запах пищевых отходов, которые селяне складируют в компостные ямы, - предположил представитель регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. Он рекомендовал закрывать компостные ямы, чтобы не приманивать диких животных.

Напомним, ранее молодой медведь напал на прохожего на окраине Ярославля. Мужчину спас таксист, отпугнувший зверя гудками и светом фар. Он же доставил пострадавшего в больницу, где у мужчины диагностировали рваную рану бедра и оказали ему необходимую помощь. Через 15 часов егеря застрелили медведя, не пожелавшего вернуться в лес.