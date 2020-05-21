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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве найдены древние курганы

Текст: Сергей Бабкин

На границе Москвы и Калужской области найдены курганы древних славян, сообщает портал мэра Москвы. Курганы относят к середине XII - началу XIII века.

Фото: istock
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Скорее всего, они принадлежали одному из племен восточных славян - вятичам. Обнаружено четыре кургана высотой 1,5 и диаметром до 15 метров. Сооружение курганов было частью поминального обряда в древности. В курганах могли находиться и одиночные, и родовые захоронения.

Объекты будут тщательно исследованы, но без раскопок. Затем будет решен вопрос об их охранном статусе. До этого точное местоположение насыпей будет засекречено, чтобы их не разграбили.

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