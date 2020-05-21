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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве за двое суток выпадет до 70% от месячной нормы осадков

Текст: Ирина Огилько

В столице за 20 и 21 мая может выпасть до 70 процентов от месячной нормы осадков. Об этом сообщает метеобюро Москвы и Московской области.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По данным метеорологов, за вечер 20 мая на севере Подмосковья, в районе города Долгопрудный, выпало 18 мм осадков, в северном округе Москвы до 15 мм, на ВДНХ за день месячная сумма осадков увеличилась на 5мм. Ночью 21 мая наиболее сильные дожди прошли на востоке: в Кашире 10 мм, в Павловском Посаде 13 мм. В Москве за ночь на ВДНХ выпало 5 мм, в Измайлове 7 мм.

- За день и вечер 21 мая сможет выпасть еще 20 мм осадков, в общей сложности за спешу и четверг выпадет более 70 процентов осадков, - сказали в метеобюро. - Пока с начала месяца всего с учетом прошедшей ночи на ВДНХ выпало 47 мм, или 92 процента от месячной нормы.

Как отметили метеорологи, слабые дожди возможны в пятницу, а в выходные дни осадки прекратятся и потеплеет.

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