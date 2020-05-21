Бросившему детей в Шереметьево мужчине продлили арест

Жителю Комсомольска-на-Амуре Виктору Гаврилову, который бросил двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, продлили срок содержания под стражей.

Как сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Ястребов, он останется в СИЗО до 13 июня. Апелляцию защиты суд отклонил.

Напомним, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре оставил двух сыновей одних в Шереметьеве. Свой поступок объяснил финансовыми проблемами. Позднее он сам явился в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья. Тем временем СК завел дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Отец мальчиков собирался вернуться в Комсомольск и забрать детей себе. Однако этим планам не суждено было сбыться: в аэропорту Хабаровска его задержали силовики. 15 февраля решением суда мужчину поместили под стражу на два месяца. Он проходит фигурантом сразу по трем уголовным делам: об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ), истязании (пункты а, г части второй статьи 117 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).