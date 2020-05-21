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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 1,9 километра.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф распространился на пять километров к юго-востоку от исполина.

Эбеко присвоен один из самых высоких, "оранжевый" уровень авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

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