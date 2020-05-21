Роддом в ЕАО закрыли на карантин из-за пациентки, скрывшей COVID-19

Биробиджанский роддом закрыли на 14-дневный из-за роженицы, которая скрыла у себя наличие коронавируса. И хотя она провела в учреждении всего несколько часов, необходимо удостовериться, что персонал и другие пациентки не успели заразиться.

"Все новые пациентки будут госпитализированы в отделение гинекологии, роды и плановые операции будут проходить там же", - цитирует РИА Новости главврача областной больницы, частью которого является роддом, Филиппа Рябко.

Диагноз пациентки узнали только после обмена информацией с территориальным управлением Роспотребнадзора. Женщину сразу же перевезли в специализированный стационар на базе инфекционной больницы, где для рожениц имеются специальные боксы с отдельным входом.

Роды прошли хорошо. И мать, и ребенок чувствуют себя отлично.

По последним данным, в ЕАО подтверждено 262 случая коронавируса, 126 человек выздоровели, двое скончались. В целом по России COVID-19 диагностирован 308705 людям, из них 85392 вылечились, 2972 умерли.