В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения на двух медсестер. Его квалифицировали по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

По информации СУ СК РФ по республике, 16 мая 30-летний мужчина, прибывший из-за рубежа, в соответствии с действующими правилами, был помещен в обсерватор, расположенный на базе Детской республиканской клинической больницы в селе Сотниково.

Через пару дней мужчина стал проявлять недовольство условиями содержания и принялся угрожать персоналу. В частности, загнал двух медсестер в лес и кидался в них камнями. После нападения пациента перевели в другой обсерватор.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, уточнили в СК.

Между тем по информации самих медсестер, камнями их закидывали двое мужчин. Почему дело возбуждено только в отношении одного из них, не сообщается.

Тем временем после инцидента во всех обсерваторах Бурятии усилили охранный режим.