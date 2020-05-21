В Приморье число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 1500

По данным на четверг количество зарегистрированных в Приморье случаев COVID-19 составило 1495. За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 49 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в 313 случаях инфекция подтверждена у пожилых людей.

27 приморцев за минувшие сутки выздоровели, всего болезнь победили 514 человек, отметили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки правительство Приморья продлило действие ограничительных мер до 1 июня - с 31 марта в крае действует режим полной самоизоляции.