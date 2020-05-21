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21.05.2020 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижегородской области умерли еще четыре пациента с COVID-19

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 53, сообщает пресс-служба облправительства.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 7413 человек, за последние сутки пробы верифицированы у 204 пациентов. Еще 1911 человек выздоровели и выписаны.

Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии
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Из общего числа заболевших порядка 4,5 тысячи человек лечатся амбулаторно. В больницах находится более 930 человек.

На данный момент тесты на COVID-19 в регионе сдали 163766 жителей. "За последние сутки тестирование прошли 5 632 человека. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 154,7 теста на 100 тысяч человек", - пояснил губернатор Глеб Никитин.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, сейчас Нижегородская область находится на четвертом месте в стране по количеству подтвержденных случаев после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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