В Нижегородской области умерли еще четыре пациента с COVID-19

В Нижегородской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 53, сообщает пресс-служба облправительства.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 7413 человек, за последние сутки пробы верифицированы у 204 пациентов. Еще 1911 человек выздоровели и выписаны.

Из общего числа заболевших порядка 4,5 тысячи человек лечатся амбулаторно. В больницах находится более 930 человек.

На данный момент тесты на COVID-19 в регионе сдали 163766 жителей. "За последние сутки тестирование прошли 5 632 человека. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 154,7 теста на 100 тысяч человек", - пояснил губернатор Глеб Никитин.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, сейчас Нижегородская область находится на четвертом месте в стране по количеству подтвержденных случаев после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.