В Прикамье дети поднимались на вышку, чтобы получить домашнее задание

Прокуратура организовала проверку информации о том, что в деревне Новопетровка Пермского края школьники вынуждены были подниматься на вышку связи для того, чтобы в период полной самоизоляции получить домашнее задание по интернету.

Как пояснили "РГ" в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что в деревне действительно отсутствовал широкополосный доступ в интернет, что ставило в затруднительную ситуацию учащихся местной школы, которым классный руководитель в период самоизоляции присылал домашнее задание по электронной почте. Им приходилось искать возвышенные места для того, чтобы мобильный телефон мог подключиться к сети.

Кроме того, было выяснено, что подобная проблема существует еще в 40 населенных пунктах Октябрьского района Пермского края.

По итогам проверки прокуратурой внесены представления главе Октябрьского района об обеспечении жителей и в том числе учащихся школ доступом в интернет.