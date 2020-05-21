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21.05.2020 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Участок шоссе у нового автовокзала Новосибирска обновят к 1 сентября

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сроки завершения первого этапа реконструкции Гусинобродского шоссе назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 21 мая он провел на объекте выездное совещание по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Реконструкция одной из важнейших магистралей Новосибирска началась в рамках нацпроекта БКАД в 2019 году. Первый этап работ проводится на участке дороги от улицы Коминтерна до улицы Дегтярева. Его протяженность превышает один километр. В прошлом году здесь вынесли все инженерные коммуникации, установили опоры наружного освещения и приступили к обустройству ливневой канализации. В этом году дорожникам предстоит, прежде всего, уложить три слоя асфальтобетонного покрытия. Будут продолжены работы по выносу водопровода, усилению сетей газопровода, благоустройству территории.

Фото: Татьяна Кравченко
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По данным пресс-центра мэрии, стоимость работ первого этапа составит менее 275 миллионов рублей.

- Из четырехполосной дороги мы делаем шестиполосную. Важно все выполнить качественно, ведь нагрузка на Гусинку очень высокая: здесь новый автовокзал, множество торговых объектов, соответственно, много приезжих, прежде всего со стороны Кузбасса. Сдача объекта намечена на сентябрь. Но мы ориентируем подрядчика на более ранний срок, - сказал в ходе совещания Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что при проведении работ на одной из самых оживленных городских трасс движение транспорта не остановлено. Для этого мэрия координирует действия дорожных строителей с ГИБДД.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В декабре прошлого года на Гусинобродском шоссе был открыт автовокзал "Главный", построенный в рамках муниципально-частного партнерства. В год он будет обслуживать около полутора миллионов пассажиров.

В целом проект реконструкции магистрали пройдет на участке в четыре километра. Второй этап - это отрезок от дома №23 на улице Дегтярева до городской черты Новосибирска. По плану работы второго этапа стартуют в 2021 году и также продлятся два года.

Справка "РГ"

 В этом году в Новосибирске ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД идет на 11 участках. На трех из них работы начались в прошлом году. В число объектов вошли участки ряда дорог, обеспечивающих въезд и выезд из Новосибирска. Помимо Гусинобродского шоссе, это Бердское шоссе, улицы Большевистская, 2-я Станционная, Кедровая.

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