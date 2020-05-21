В городском совете Красноярска прошли обыски

В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, силовики обыскали кабинет одного из депутатов горсовета, заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Официального подтверждения или опровержения от правоохранителей Красноярского края пока не последовало.

Отметим, в прошлом году внимание силовиков привлекла исполнительная ветвь красноярских властей. Тогда была арестована замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений, которую подозревали в получении взятки в размере 200 тысяч рублей для передачи вышестоящему чиновнику. В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".