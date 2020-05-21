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21.05.2020 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В городском совете Красноярска прошли обыски

Текст: Екатерина Дементьева (Красноярск)

В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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По данным источника, силовики обыскали кабинет одного из депутатов горсовета, заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Официального подтверждения или опровержения от правоохранителей Красноярского края пока не последовало.

Отметим, в прошлом году внимание силовиков привлекла исполнительная ветвь красноярских властей. Тогда была арестована замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений, которую подозревали в получении взятки в размере 200 тысяч рублей для передачи вышестоящему чиновнику. В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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