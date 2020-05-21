В Кузбассе мать на пять дней бросила малолетних детей одних дома

За неисполнение родительских обязанностей ответит мать двоих ребятишек из кузбасского города Тайги.

О том, что в соседней квартире уже несколько дней плачут и зовут маму маленькие дети, в полицию сообщила местная жительница.

Инспекторы ПДН немедленно выехали по указанному адресу и выяснили, что плач доносится из съемной квартиры, где проживает 28-летняя женщина с детьми двух и четырех лет. Соседи рассказали, что один из них целыми днями просит позвать домой маму. Взрослых голосов при этом не слышно.

Из-за реальной угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних полицейские приняли решение поместить детей в спецучреждение и занялись поисками их матери.

- Были проверены все места, где она могла находиться, но безрезультатно, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. - Женщина объявилась лишь через пять дней после того, как ушла из дома. В отношении нее составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию малолетних детей. В органы опеки и попечительства уже направлены материалы для решения вопроса о лишении матери родительских прав.