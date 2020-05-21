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21.05.2020 12:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области с 1 июня начнутся выплаты семьям с детьми

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области с 1 июня этого года семьи с детьми начнут получать выплаты в соответствии с инициативами президента страны Владимира Путина.
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости

В региональном министерстве труда и социального развития отметили, что речь идет сразу о трех мерах социальной поддержки семей с детьми, принятых в период пандемии коронавирусной инфекции. Так, предусмотрены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет и выплаты на детей в возрасте до трех лет.

Фото: Татьяна Кравченко
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С 12 мая в регионе начался прием заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей от трех до шестнадцати лет. В отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области уточнили, что выплаты начнутся с 1 июня, прием заявлений продолжится до 1 октября.

По предварительным данным, воспользоваться этой мерой поддержки смогут семьи, в которых проживает более 400 тысяч детей. На текущий момент поступило 1 474 заявления.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до трех лет в размере пяти тысяч рублей семьи смогут оформить за период самоизоляции - апрель, май, июнь. За апрель и май уже перечислены деньги свыше 30,5 тысячам и 40 тысячам человек соответственно. Этой мерой будет охвачено еще около 20 тысяч детей. С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до трех лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Уже принято 169 заявлений.

В министерстве труда и соцразвития области с 6 мая ведется прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет включительно. Ее размер составляет 6 018,5 рублей. Начало выплат запланировано на июнь. На данный момент подано около трех тысяч заявлений.

В пресс-службе областного правительства также отметили, что в регионе будет оказана поддержка семьям с детьми, в которых родители потеряли работу после 1 марта. Доплата составляет три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ее уже получили чуть более трех тысяч человек, признанных безработными. Выплата распространяется на период с апреля по июнь текущего года.

Справка "РГ"

Более подробная информация о выплатах семьям в период пандемии коронавируса опубликована в памятке. Ознакомиться с ней можно на сайте министерства труда и соцразвития Новосибирской области: http://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/imce/pamyatka_na_sayt.pdf

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