На Ставрополье число погибших с COVID-19 возросло до 34 человек

В Ставропольском крае увеличилось число жертв коронавируса. За сутки от инфекции погибли еще два человека, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

- К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни. В нашем крае скончались еще два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Общее число умерших - уже 34. Самые глубокие соболезнования родным, - написал Владимиров.

За сутки в крае выявлено 69 новых случаев COVID-19. А за все время коронавирус диагностировали у 1728 человек, в том числе у 158 детей.

- На сегодня в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. 122 человека - в состоянии средней степени тяжести. За весь период 628 пациентов выздоровели и были выписаны, - добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье режим самоизоляции граждан продлили до 24 мая, а с 18 мая введен обязательный масочный режим.