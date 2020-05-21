В Дагестан направили спецбригаду противочумного института Ставрополья

В борьбе с COVID-19 Дагестану поможет спецбригада Ставропольского противочумного института, направленная в республику Роспотребнадзором.

Как сообщает РИА Новости, в состав бригады входят 12 специалистов в большим опытом работы в очагах вспышки опасных инфекций.

Врачи будут заниматься диагностикой коронавируса, а также оказывать помощь местным медикам по обеспечению биологической безопасности их деятельности. Работа спецбригады будет вестись в мобильной лаборатории, которая оснащена современным оборудованием.

Накануне в республику по направлению минздрава РФ также прибыла группа врачей ведущих федеральных центров: инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты, которые будут оказывать медикам помощь в консультировании сложных пациентов. Как сообщает пресс-служба минздрава Дагестана, в первую очередь приезжие врачи посетят медучреждения Дербента.