Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

К объединению подталкивают как минимум два обстоятельства. Первое: экономическое положение НАО зависит от нефти, и когда цена на нее падает, в округе заметно сокращается бюджет. И второе: в обоих субъектах есть проекты, связанные с Арктикой, - реализовывать их станет проще, если регионы объединятся. И там, и тут уже прошли совещания, по итогам которых созданы рабочие группы из 30 человек. Они начнут изучать мнение жителей, проводить "круглые столы", собирать предложения. "Мы выделили 11 основных направлений, за каждое из которых будет ответственный, предложения можно будет направлять в его адрес, - сообщил вице-спикер окружного собрания НАО, руководитель рабочей группы Матвей Чупров. - При этом социальный блок мы разделили на несколько тем, например, отдельно выделили вопросы, касающиеся пенсионеров, и здравоохранение. Конечно, важное направление - то, которое касается коренных малочисленных народов Севера". В свою очередь, председатель рабочей группы в Архангельской области Виталий Фортыгин назвал несколько способов, при помощи которых жители могут выразить свое мнение. "Мы будем работать в рамках достаточно жесткого времени, - сказал он. - Нам нужно дойти практически до каждого человека в Архангельской области, это очень важно понять, потому что задача, которая стоит, она не совсем обычная - это референдум. А это значит - минимум 50 процентов жителей Архангельской области должны участвовать в голосовании".

В Госдуме считают, что интеграция этих субъектов необходима для эффективного освоения Арктики и управления Северным морским путем. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, вошедшая в одну из рабочих групп, при этом отметила: "Тема объединения больнее для НАО в силу ряда имеющихся проблем. Одна из них связана с интересами коренного малочисленного населения округа. Большие сомнения жители НАО высказывают также в отношении районных северных надбавок. Власти обещают их сохранить, значит, нам всем необходимо искать механизмы урегулирования этих вопросов". По мнению вице-спикера, объединение необходимо для реализации государственной стратегии освоения Арктики: "Новый регион, который займет десятую часть Северного морского пути, гораздо перспективнее для эффективного управления объектами СМП, а это уже вопрос международного значения". Еще один аргумент за объединение - ситуация на нефтяном рынке: "Бюджет НАО был рассчитан из цены на нефть 57 долларов за баррель. И сейчас существенно просел. В этой части объединение - процесс позитивный для двух регионов".

В Архангельской области и Ненецком автономном округе начали обсуждать возможность объединения в один субъект Федерации

Укрупнение субъектов Федерации время от времени происходит. Появились Камчатский, Пермский, Забайкальский края. Расширил свои границы Красноярский. Центр хочет добиться большей управляемости российскими регионами. Управляемости во всех смыслах. Не в последнюю очередь и в политическом. Население, как правило, не возражает. Референдумы, проводимые накануне объединения, подтверждают, что народу идея нравится. Например, за превращение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый Пермский край в свое время высказалось большинство жителей этих регионов. Им объяснили, что так будет лучше.

Но обещанного благоденствия от укрупнения регионов граждане могут и не дождаться, так как вовсе не обязательно, что от соединения богатого с бедным богатый не обеднеет, а бедный станет богаче. Просто центр хочет таким образом ослабить нагрузку на федеральный бюджет, переложить дотационные расходы с Москвы на столицу нового - укрупненного - региона.

Кто больше всех страшится административно-территориального передела, так это чиновники поглощаемых регионов. Их статус после слияния неизбежно понизится. А в то, что аппарат при этом понесет численные потери (на то уповают сторонники укрупнения), никто не верит. Если произойдет объединение одного региона с другим, чиновничий аппарат ни там, ни тут не станет компактнее. Наоборот, он разбухнет. Во-первых, потому, что любая реорганизация аппарата никогда не приводит к его сокращению. А во-вторых, потому, что никто и не собирается упразднять существующие руководящие структуры. Кроме того, обязательно появится какой-нибудь координирующий орган (естественно, со своим аппаратом), призванный обеспечить переход к новой административно-территориальной единице.

В Госдуме считают, что интеграция этих регионов необходима для эффективного освоения Арктики

История государства Российского полна таких реформ. Скажем, Россия начала XVIII века состояла из Великой России, Малой России, Белой России, Казанского, Астраханского и Сибирского царств, а также земель Балтийских. Те, в свою очередь, дробились на 146 уездов, вместо которых в 1708 году Петр I учредил 8 губерний. Но даже тогда идея укрупнения была не нова: Петр позаимствовал ее у отца - царя Алексея Михайловича. Большевики, придя к власти, принялись перекраивать административную карту России. Они ликвидировали дореволюционное деление страны на губернии, уезды и волости.

Многовековое реформирование административно-территориального устройства России имеет одно историческое свойство: после укрупнения происходит разукрупнение. В какой-то момент выясняется, что регионы-гиганты, созданные для улучшения управляемости, стали плохо слушаться центральной узды и надо заняться их разделением.