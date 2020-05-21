Эксперты проанализировали, кто на Дону заболевает коронавирусом

Большая часть - 38,2 процента новых заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области - люди среднего возраста, от 46 до 65 лет. Сразу за ними с небольшим отрывом идут молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет - 35,1 процента. Детей среди заразившихся - 15,3 процента. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

А вот пожилые люди в возрасте от 66 до 79 лет составили всего 9,2 процента от всех новых случаев. Скорее всего, именно эта категория наиболее осторожна и выполняет все рекомендации эпидемиологов, включая самоизоляцию. Людей преклонного возраста, старше 80 лет, среди заболевших 2,3 процента.

Всего количество заболевших в регионе превысило 2645 человек. 874 из них выздоровели, еще 417 человек находятся на лечении в больницах и госпиталях. 1322 пациента находятся на домашнем лечении, поскольку переносят болезнь в легкой форме. В тяжелом состоянии, требующим подключения к аппаратам ИВЛ, - 21 пациент.

Погиб из-за коронавируса 31 больной. В основном это пациенты старше 65 лет, имевшие сопутствующие заболевания - сердечно-сосудистые, сахарный диабет и онкологические. По словам министра здравоохранения Татьяны Быковской, COVID-19 усугубляет их течение. Вирус ведет себя непредсказуемо, поэтому вполне возможна вторая волна заболевания.

"Коронавирус пришел, скорее всего, надолго и будет вести себя волнообразно, - считает министр. - Могут быть и вторая, и третья волны, и мы все должны быть готовы к этому".

Министр также сообщила, что в регионе возобновлено оказание плановой медицинской помощи пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении. Это касается больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями. Кроме того, медицинские бригады теперь могут выезжать в отдаленные пункты к таким пациентам.

Возобновлена плановая госпитализация. "Но надо понимать, что часть коечного фонда переоборудована в ковидные госпитали, поэтому объемы операций пока снижены. При этом пациенту, чтобы попасть на операцию, помимо стандартных анализов, необходимо пройти тест на коронавирус. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства при оформлении документов на госпитализацию", - отметила Татьяна Быковская.

Что касается операций по прерыванию беременности, их выполнять не прекращали - поскольку этот вид медицинской помощи относится к неотложной. Кстати, глава минздрава предостерегла ростовчан от покупки экспресс-тестов в интернете.

"Тесты должны иметь регистрационные удостоверения, с указанием конкретных производителей. Я бы не советовала никому через интернет покупать тесты от коронавируса, ведь он не дает никаких гарантий, - притом что исследование можно провести бесплатно по направлению врача, если к тому есть показания", сообщила Быковская.