Путин поддержал намерение кубанского губернатора Кондратьева пойти на выборы

Президент Владимир Путин готов поддержать кандидатуру Вениамина Кондратьева, если тот пойдет баллотироваться на новый срок.

"Решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними конечное решающее слово, что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение идти на следующие выборы, исходя из результатов вашей работы за предыдущие годы", - заявил глава государства на онлайн-встрече с Кондратьевым после того, как губернатор сообщил о таком намерении.

"Набранные темпы дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно", - сказал Владимир Путин. "Принимаемые вами решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы, но в то же время отвечают требованиям развития экономики и сохранения уровня доходов граждан. Поэтому, безусловно, я вашу кандидатуру поддержу и хочу пожелать вам успехов", - добавил он.