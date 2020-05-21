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21.05.2020 15:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ямале курьер с коронавирусом развозил пиццу

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Салехарде проверили появившиеся данные о том, что сотрудник службы доставки пиццерии развозил заказы, будучи зараженным коронавирусной инфекций. Информация подтвердилась.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала, студент колледжа выходил на работу с первого по четвертое мая, а шестого числа заметил, что плохо себя чувствует, и обратился в больницу.

Сведения о результатах проверки надзорного органа доведены до управления Роспотребнадзора: ведомство, в свою очередь, отработало всех, кто мог контактировать с заразившимся.

"Директору образовательного учреждения внесено представление, так как руководство колледжа не обеспечило контроль за передвижением студентов в период режима самоизоляции", - подчеркнули в прокуратуре.

Между тем

На 21 мая в автономном округе подтверждено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (в общей сложности за весь период в регионе выявлено 1902 больных).

Больше всего случаев выявлено в Салехарде и Новом Уренгое. На месторождениях и производственных объектах Ямала подтверждено 28 случаев COVID-19 (всего 1302 случая - это 68,5 процента от числа всех заболевших).

"Из госпитализированных в данный момент 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом состоянии, восемь - на аппаратах ИВЛ", - информирует оперштаб.

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