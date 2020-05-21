На Среднем Урале за сутки скончались два пациента с COVID-19

Выявлено 174 новых случая COVID-19 в Свердловской области, передает оперштаб. Зарегистрировано еще два случая смерти пациентов с этим заболеванием. Таким образом число летальных исходов в регионе выросло до 10.

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии области подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга и трех десятков других муниципалитетов, включая такие крупные города как Нижний Тагил, Невьянск, Новоуральск и Первоуральск. В семи случаях инфекция диагностирована у обитателей одного из обсерваторов, которые вернулись из других стран.

Таким образом, в области - 3308 случаев коронавируса.

Число тяжелых пациентов стабильно держится на 11. Еще у 103 врачи оценивают состояние как средней степени тяжести. За все время развития пандемии медики вылечили 976 пациентов.

Между тем

Областные и муниципальные власти стараются открывать новые дежурные группы в детсадах, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. "В мае еженедельно открывается в среднем по 150 новых групп, 19-20 мая был рекорд - начали работу еще 300 групп, большой прирост дали Екатеринбург и Верхняя Пышма", - рассказал накануне губернатор Евгений Куйвашев.

Больницы будут постепенно возвращаться к плановым приемам. Планируется, что медработники будут разделены на терапевтические бригады трех типов. Будут выделены специальные дни для проведения осмотров в рамках диспансеризации, вакцинации.