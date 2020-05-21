Уральца наказали за производство кальянных смесей с мышьяком и ртутью

Житель Екатеринбурга, делавший небезопасной для здоровья кальянные смеси, оштрафован судом на 40 тысяч рублей.

"В 2019-2020 годах в помещении на улице Электродепо в Екатеринбурге он организовал масштабное производство никотинсодержащей бестабачной смеси для кальяна на основе чайного листа. Успел изготовить почти 70 тысяч пачек", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Экспертиза показала, что в смеси содержались такие опасные вещества, как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. При курении они могут серьезно подорвать здоровье человека.

Подпольный цех был выявлен сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД. Правоохранительные органы нашли технологические линии, готовые упаковки продукции, емкости с немаркированным жидким никотином объемом более ста литров.

Молодой человек признан виновным по статье 238 УК РФ "Производство и сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

"Так как он впервые привлекался к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, ему назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей", - подчеркнули в СК.