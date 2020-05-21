В Челябинске задержаны семь вооруженных налетчиков

Оперативники уголовного розыска задержали в Челябинске семерых участников разбойного нападения на пункт приема металлолома. На дому у оказавших активное сопротивление полиции подозреваемых обнаружено травматическое оружие, боеприпасы и несколько топоров, сообщили в четверг в ГУ МВД по региону.

- Вчера задержанные, применив опасное для жизни и здоровья насилие к сотрудникам пункта приема металлолома в Курчатовском районе Челябинска, похитили личные вещи потерпевших, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - В ходе совместной операции управления уголовного розыска регионального ГУ МВД и УФСБ области при силовой поддержке Росгвардии участники нападения задержаны по горячим следам. Сумма ущерба устанавливается.

Подозреваемые в возрасте от 23 до 43 лет пытались скрыться от полиции на автомобилях и во время задержания оказали активное сопротивление. Полицией устанавливаются все участники преступления, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. По месту проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое организованной группой с предметами используемыми в качестве оружия (частью 2 статьи 162 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте подозреваемых, отметили в полиции.