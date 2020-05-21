В Екатеринбурге полиция разогнала сходку кальянщиков в парке

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские провели рейд в районе Вознесенской горки в Екатеринбурге, где горожане традиционно нарушали режим самоизоляции. В этот раз стражи порядка обнаружили в парке любителей кальяна.

На некоторых курильщиков составили административные протоколы, сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Рейд состоялся накануне. Сотрудники правопорядка выявили несколько компаний, которые находились на улице без масок и сделали им предупреждение. После разговора молодые люди надели маски и отправились домой.

На тех, у кого не было средств защиты, составили шесть протоколов по статье о невыполнении правил поведения при угрозе ЧС. По окончании профилактического мероприятия к площадке выставили наряд ППС.