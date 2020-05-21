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21.05.2020 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге полиция разогнала сходку кальянщиков в парке

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские провели рейд в районе Вознесенской горки в Екатеринбурге, где горожане традиционно нарушали режим самоизоляции. В этот раз стражи порядка обнаружили в парке любителей кальяна.

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На некоторых курильщиков составили административные протоколы, сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Рейд состоялся накануне. Сотрудники правопорядка выявили несколько компаний, которые находились на улице без масок и сделали им предупреждение. После разговора молодые люди надели маски и отправились домой.

На тех, у кого не было средств защиты, составили шесть протоколов по статье о невыполнении правил поведения при угрозе ЧС. По окончании профилактического мероприятия к площадке выставили наряд ППС.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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