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В Тюмени выявили очаг коронавируса среди вахтовиков в обсервации 14:21
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21.05.2020 14:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени выявили очаг коронавируса среди вахтовиков в обсервации

Текст: Юлия Мякишева

Положительный результат показали тесты 16 вахтовиков, которые находились на обсервации в тюменской гостинице.

Очаг выявил и локализовал региональный Роспотребнадзор. Новые случаи попадут в статистику завтрашнего дня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом региона.

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- В город группа вахтовиков, которые занимались бурением скважин на Ямале, прибыла через аэропорт Рощино. Их разместили в гостинице "Лайнер" около здания воздушной гавани. 20 мая специалисты медико-санитарной части взяли у них пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Предварительно положительные результаты направлены в центр эпидемиологии для перепроверки. Сегодня, 21 мая, получено 16 положительных результатов, - передает оперштаб слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой.

Проживающих и работников гостиницы осматривает врач-инфекционист. У всех взяли материал для повторного анализа.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 11 новых случаев заболевания. Всего выявлено 1278. 570 человек справились с болезнью.

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