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21.05.2020 20:32
Рубрика: Экономика

Регионам рекомендовано возобновить работу органов по сертификации и лабораторий

Текст: Наталья Козлова

Регионам рекомендовано возобновить работу органов по сертификации и лабораторий, так как именно они проводит оценку продукции на безопасность. Такие рекомендации уже направили Минпромторг и Минэкономразвития органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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Как пояснили в Федеральной службе по аккредитации, рекомендации сделаны для того, чтобы не допустить разрыва так называемых "товаропроводящих цепочек" от производителя до конечного потребителя, сохранения поставок продукции, а также обеспечения контроля за качеством и безопасностью выпускаемой в обращение продукции.

Регионам дана такая рекомендация: органы по оценке соответствия, в том числе органы сертификации и испытательные лаборатории, могут быть отнесены к непрерывно действующим организациям, имеющим, в том числе, оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.

Решение о возможности функционирования таких аккредитованных лиц надо принимать исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и необходимых мер защиты.

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В рекомендациях подчеркивается, что работа органов по оценке соответствия, в том числе органов по сертификации и испытательных лабораторий, идёт в привязке к работе предприятий-изготовителей и предприятий розничной торговли. Этот процесс является непрерывным и не останавливается в праздничные и выходные дни. В случае приостановки работ по оценке соответствия возникает высокий риск остановки выпуска в обращение продукции, не проходившей оценку соответствия в установленном порядке. Кроме того, многие образцы для испытаний и исследований имеют ограниченный срок годности, что предполагает соблюдение строгих требований по времени проведения испытаний для целей подтверждения соответствия и выпуска продукции в обращение.

По данным Федеральной службы по аккредитации сегодня в России работает около 9 тысяч аккредитованных лиц, из них более 2 тысяч - в сфере обязательной оценки соответствия.

Компетентно

Назарий Скрыпник, руководитель Росаккредитации:

Органы по оценке соответствия, к которым относятся органы по сертификации и лаборатории, аккредитованные в национальной системе аккредитации, выполняют важную задачу, - обеспечивают безопасность продукции, выпускаемой производителем и реализуемой в розничной торговле. Такие аккредитованные лица проводят сертификацию и испытания продукции в соответствии с требованиями технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного Союза) или Российской Федерации. В период выхода из кризиса, когда государство реализует комплекс мер поддержки граждан и бизнеса, обеспечение непрерывности работы органов по оценке соответствия в регионах является необходимой мерой для возобновления работы промышленности и торговли. При этом важно, чтобы решение о возобновлении их работы принималось при соблюдении мер защиты от распространения эпидемии коронавируса.

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