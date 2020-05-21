Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино

Независимый кинодеятель Дэвид Роберт Митчелл, славный расчудесными постхоррором "Оно" (It Follows которое) и неонуаром "Под Сильвер-Лэйк", подписался на новый проект - уже не независимый, а для крупной студии. А именно для MGM. Несмотря на то, что последний его фильм, "Под Сильвер-Лэйк" как раз, обернулся коммерческим провалом.

Сценарий, по сообщению Collider, уже готов - его написал сам Митчелл. Подробности держатся в секрете, но известно, что это будет очередной "уникальный подход к жанру супергероики". Впрочем, в данном случае сомневаться в успехе предприятия (не коммерческом) поводов нет.

Известен также заголовок - "Герои и злодеи".

Кастинг, как ожидается, начнется в ближайшее время.

В остальном по возможным срокам информация на данный момент отсутствует.