Новости

Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам 19:33
Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы" 18:42
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот 17:51
В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука 17:42
Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия" 17:04

Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино

Новости
    21.05.2020, 20:05
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Независимый кинодеятель Дэвид Роберт Митчелл, славный расчудесными постхоррором "Оно" (It Follows которое) и неонуаром "Под Сильвер-Лэйк", подписался на новый проект - уже не независимый, а для крупной студии. А именно для MGM. Несмотря на то, что последний его фильм, "Под Сильвер-Лэйк" как раз, обернулся коммерческим провалом.

Сценарий, по сообщению Collider, уже готов - его написал сам Митчелл. Подробности держатся в секрете, но известно, что это будет очередной "уникальный подход к жанру супергероики". Впрочем, в данном случае сомневаться в успехе предприятия (не коммерческом) поводов нет.

Известен также заголовок - "Герои и злодеи".

Кастинг, как ожидается, начнется в ближайшее время.

В остальном по возможным срокам информация на данный момент отсутствует.

Новости

Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости" 16:28
Трейлер: новый боевик от режиссера сиквелов "Перевозчика" и "Заложницы" 16:14
Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
⧣ США
Фото: twitter.com/ DiscussingFilm
Появились первые кадры сериала об эпидемии "Противостояние" по Кингу 14:44
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ prideofgypsies
"Тирион Ланнистер" и "кхал Дрого" вновь снимутся вместе 13:04
Руби Роуз ушла из "Бэтвумен", потому что "устала от съемок" 12:06
Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги справедливости" 20.05.2020
⧣ супергерои
Фото: instagram.com/ willgray_art
Фанаты "скрестили" Пеннивайза и Джокера 20.05.2020
Сыгравшая Бэтвумен Руби Роуз внезапно ушла из сериала 20.05.2020
В Сети Фантастическую четверку представили в новом звездном составе 19.05.2020