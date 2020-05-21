Распоряжение губернатора Ростовской области от 20 мая 2020 года № 108 "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73"

Новости

В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке 23:12
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года 23:05
В РФС не исключили досрочного завершения сезона в РПЛ 22:12
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний 22:09
Глава Минздрава назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса 21:36
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая 21:33
Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом 21:21
Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов" 21:01
АвтоВАЗ порадует россиян новыми кроссоверами 20:51
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ 20:39
Регионам рекомендовано возобновить работу органов по сертификации и лабораторий 20:32
Стратегическая подлодка "Князь Владимир" прошла испытания 20:31
Трамп официально объявил о выходе США из Договора по открытому небу 20:31
Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс 20:17
"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке 20:15
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска 20:10
Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19 20:08
Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом 20:07
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии 20:02
Собянин: Возвращать работников в офисы пока рано 19:58
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции 19:49
В Адыгее скончался один из участников массовых похорон 19:48
В Москве каршеринг возобновит работу с 25 мая 19:45
Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли 19:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 мая 2020 г.

Распоряжение губернатора Ростовской области от 20 мая 2020 года № 108 "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73"

В целях поддержки населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73 "Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложение к распоряжению
(pdf, PDF, 117 Кб)