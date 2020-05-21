Распоряжение губернатора Ростовской области от 20 мая 2020 года № 108 "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73"

В целях поддержки населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 № 73 "Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







