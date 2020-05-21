Закон Рязанской области от 20 мая 2020 года № 26-ОЗ "О внесении изменений в Закон Рязанской области "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Принят Рязанской областной Думой 14 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Рязанской области от 5 февраля 1997 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции Законов Рязанской области от 02.03.2005 № 15-ОЗ, от 20.09.2005 № 96-ОЗ, от 13.11.2006 № 143-ОЗ, от 19.07.2007 № 90-ОЗ, от 17.10.2007 № 148-ОЗ, от 05.05.2009 № 40-ОЗ, от 19.05.2010 № 45-ОЗ, от 21.09.2010 № 105-ОЗ, от 10.02.2011 № 5-ОЗ, от 06.06.2011 № 46-ОЗ, от 05.08.2011 № 60-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ, от 07.03.2012 № 11-ОЗ, от 14.05.2012 № 24-ОЗ, от 11.09.2012 № 67-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 01.08.2013 № 41-ОЗ, от 24.12.2013 № 86-ОЗ, от 30.12.2014 № 103-ОЗ, от 07.09.2015 № 71-ОЗ, от 21.07.2016 № 46-ОЗ) следующие изменения:

статью 1 признать утратившей силу;

в абзаце девятом части 2 статьи 4 слова "надзора и контроля" заменить словами "государственного надзора";

статью 7.1 изложить в следующей редакции:

"Статья 7.1. Полномочия Губернатора Рязанской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Губернатор Рязанской области:

1) устанавливает региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в соответствии с пунктом 8 статьи 41 Федерального закона;

2) при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию определяет руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, и принимает дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предусмотренные пунктом 10 статьи 41 Федерального закона;

3) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС области;

4) возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области;

5) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" пункта 1 статьи 11 Федерального закона;

6) может устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а1" статьи 10 Федерального закона, с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом "а 2 " статьи 10 Федерального закона.";

статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Полномочия Правительства Рязанской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Правительство Рязанской области:

1) принимает нормативные правовые акты и правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также при ликвидации их последствий;

2) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы Рязанской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также при ликвидации их последствий;

3) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

4) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и обеспечивает их проведение;

5) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

6) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддерживает общественный порядок в ходе их проведения, при недостаточности собственных сил и средств обращается к Правительству Российской Федерации за оказанием помощи;

7) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;

8) создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

9) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;

10) содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

11) принимает решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены;

12) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечивает ее эксплуатацию и развитие;

13) создает и поддерживает в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

14) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

15) устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской Федерации;

16) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Рязанской области.

2. Правительство Рязанской области может делегировать часть своих полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, за исключением полномочий, предусмотренных пунктами 2 (в части утверждения программ), 8, 11, 15 части 1 настоящей статьи, центральным исполнительным органам государственной власти Рязанской области при условии включения данных полномочий в положение о соответствующем центральном исполнительном органе государственной власти Рязанской области.";

5) в абзаце первом части 2 статьи 10.1 слова "комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской области" заменить словами "комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области";

6) статью 11 признать утратившей силу;

7) статью 12 признать утратившей силу;

8) статью 17 признать утратившей силу;

9) часть 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"2. Указанные резервы создаются Правительством Рязанской области, органами местного самоуправления, а также организациями. Порядок создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов (резервных фондов) и порядок восполнения указанных средств этих резервов определяются соответственно Правительством Рязанской области и органами местного самоуправления, организациями.";

10) статью 21 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







